SLP

Redada de migrantes fue sólo propaganda

La propaganda en Texas impacta a la caravana de migrantes, generando preocupación en San Luis Potosí.

Por Martín Rodríguez

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
En realidad no ocurrió nada de mayor trascendencia que una redada a migrantes que en realidad fue con fines propagandísticos, en la caravana que estaba por ingresar de Brownsville a Matamoros y que llevaba más de 400 potosinos, advirtió Frank de Ávila, expresidente de la Asociación de Clubes y Organizaciones de Potosinos en Illinois (Acopil).

Dijo que esta política propagandística, que por ejemplo está utilizando la policía texana para dirigirse a quienes circulan de un lado a otro.

"Es un dilema porque causa coraje la humillación de esa manera, porque ni siquiera podemos andar libres como todo ser humano y luego preocuparnos por esas cosas... No es justo".

Dijo confiar en que algunos gobiernos como el de San Luis Potosí van a intervenir para que lo sucedido con los 400 migrantes de 13 municipios potosinos que se dirigían de Brownsville a Matamoros, no vuelva a ocurrir.

Precisó que en todo caso, lo que ocurriría es que los migrantes ya no se dirigirán a San Luis Potosí en caravana, aunque eso no se va a lograr.

Añadió que el gobierno estatal trató de generar un mejor procedimiento para que las caravanas ingresen a México, de manera independiente que esas caravanas se realizan cada año, pero lo ocurrido recientemente fue más propaganda política del gobierno de Estados Unidos, aunque no afectó en un nivel superlativo a la caravana. Las familias siguieron su camino después de todo.

