Redada de migrantes fue sólo propaganda
La propaganda en Texas impacta a la caravana de migrantes, generando preocupación en San Luis Potosí.
En realidad no ocurrió nada de mayor trascendencia que una redada a migrantes que en realidad fue con fines propagandísticos, en la caravana que estaba por ingresar de Brownsville a Matamoros y que llevaba más de 400 potosinos, advirtió Frank de Ávila, expresidente de la Asociación de Clubes y Organizaciones de Potosinos en Illinois (Acopil).
Dijo que esta política propagandística, que por ejemplo está utilizando la policía texana para dirigirse a quienes circulan de un lado a otro.
"Es un dilema porque causa coraje la humillación de esa manera, porque ni siquiera podemos andar libres como todo ser humano y luego preocuparnos por esas cosas... No es justo".
Dijo confiar en que algunos gobiernos como el de San Luis Potosí van a intervenir para que lo sucedido con los 400 migrantes de 13 municipios potosinos que se dirigían de Brownsville a Matamoros, no vuelva a ocurrir.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Precisó que en todo caso, lo que ocurriría es que los migrantes ya no se dirigirán a San Luis Potosí en caravana, aunque eso no se va a lograr.
Añadió que el gobierno estatal trató de generar un mejor procedimiento para que las caravanas ingresen a México, de manera independiente que esas caravanas se realizan cada año, pero lo ocurrido recientemente fue más propaganda política del gobierno de Estados Unidos, aunque no afectó en un nivel superlativo a la caravana. Las familias siguieron su camino después de todo.
no te pierdas estas noticias
Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos
Redacción
El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos
Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP
Redacción
La iniciativa busca homologar la Constitución estatal con las reformas federales
Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"
Leonel Mora
La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos insta a la población a no hacer bromas con las emergencias para no poner en riesgo vidas reales.