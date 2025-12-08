Reducción de jornadas debe venir con apoyos

La reforma laboral en materia de reducción de horas de trabajo y aumento de ingresos no debe ser nada más producto de una acción sin que traiga apoyos.

Como mínimo, es necesario que a la par de la generación de tiempos laborales de 40 horas y el aumento de salarios traigan para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) una serie de incentivos fiscales que no permitan quebrar a los que más van a sufrir por esa medida, advirtió Fernando Díaz de León Hernández, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur).

Dijo que lo que tiene que hacerse es propiciar condiciones para que las empresas que hacen posible la generación de empleos sigan de pie y que se sigan acompañando el proceso para que la reforma laboral sea justa, sostenible y gradual tanto para las personas trabajadoras como para los negocios familiares, que finalmente son los que sostienen la economía.

Precisó que la forma en que está planteada esa reforma laboral, finalmente traerá perjuicios directos a las empresas familiares, que son la gran mayoría de las que sostienen la economía de este país, pero si bien hay posturas a favor de la reforma laboral, de parte de la Cámara de Comercio se sostiene la postura de que debe darse en términos de gradualidad y certeza jurídica, pero también tomando en cuenta la realidad de las empresas familiares.

