Reducen precampañas electorales en la entidad

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El Congreso del Estado aprobó reducir a 20 días la duración de las precampañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, al avalar con 13 votos a favor y 10 en contra, una reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí.

La modificación establece que las precampañas para la gubernatura pasarán de 40 a 20 días, mientras que las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos se reducirán de 25 a 20 días. El nuevo calendario contempla que la contienda interna por la gubernatura se realice del 20 de enero al 8 de febrero del año electoral, y las de diputaciones y alcaldías del 4 al 23 de febrero.

La reforma generó el rechazo de la bancada de Morena, cuyos integrantes cuestionaron principalmente la rapidez con que se procesó el dictamen y la falta de una opinión técnica del CEEPAC. El diputado José Roberto García Castillo señaló que no existe una justificación suficiente para homologar los tiempos de cargos con alcances electorales distintos, pues una precampaña para la gubernatura implica competir en los 59 municipios, mientras que una diputación o una alcaldía tiene un ámbito territorial diferente.

También advirtió que la modificación reduce el tiempo disponible para que las candidaturas independientes obtengan respaldo ciudadano y cuestionó aspectos que, a su consideración, quedaron sin armonizar, como el supuesto en que el registro interno de una precandidatura sea aprobado después de iniciado el periodo legal de precampañas.

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En contraste, el diputado Marco Antonio Gama Basarte defendió la propuesta y sostuvo que establecer 20 días para todos los cargos permitirá ordenar el calendario electoral, concentrar los procesos internos de los partidos y facilitar la fiscalización. No obstante, aprovechó la discusión para cuestionar a quienes, dijo, ya realizan promoción política mediante espectaculares, bardas y otras estrategias antes del inicio formal del proceso. Preguntó dónde están el CEEPAC y el INE ante estas prácticas y advirtió que las reglas deben aplicarse por igual a quienes buscan una candidatura.

Los 23 legisladores registrados para la sesión participaron en la votación; no hubo abstenciones. El decreto fue remitido al Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales correspondientes y contempla un plazo de 90 días naturales para que el CEEPAC adecue su normativa a los nuevos periodos.