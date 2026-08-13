Es "pérdida de la democracia", reducir precampañas: EGC
Galindo cuestiona también los cambios en requisitos para la Fiscalía General y pide claridad en los objetivos de las reformas.
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como una "pérdida de democracia" la reforma aprobada por el Congreso del Estado, para reducir de 40 a 20 días la duración de las precampañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.
Enrique Galindo critica reducción de precampañas en San Luis Potosí
Luego de que la iniciativa fuera avalada en el legislativo, el edil consideró que el acortamiento de los tiempos electorales representa un retroceso en la calidad democrática del estado.
"San Luis ha perdido democracia", sostuvo Galindo, quien señaló que este tipo de modificaciones son "otra rayita más contra la democracia". A su juicio, la discusión no debería centrarse únicamente en si son suficientes 20 o 40 días, sino en el efecto que tiene limitar los espacios legales para que quienes buscan una candidatura puedan presentarse ante la ciudadanía.
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El alcalde señaló que mientras algunos aspirantes ya realizan actividades públicas para darse a conocer, caminar por distintos sectores y mantener presencia política, otros podrían depender de los tiempos formales de precampaña para tener oportunidad de posicionarse. Por ello, consideró que reducir el periodo puede generar condiciones desiguales entre quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Galindo cuestiona cambios en requisitos para Fiscalía General
Galindo también cuestionó las modificaciones a los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, al considerar que cada cambio legislativo debe responder claramente al "por qué y para qué". Advirtió que cuando se modifican requisitos sin una justificación evidente existe el riesgo de que se elaboren "trajes a la medida", por lo que dijo esperar que cualquier reforma tenga como objetivo elevar el nivel y la calidad de quien encabece la institución.
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