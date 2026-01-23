Reforma fiscal golpea también a aseguradoras

Debido al costo multimillonario que representará para las finanzas de las empresas, es muy probable que baje el número de personas aseguradas así como la gente que pretenda contratar pólizas de seguro. Habrá aseguradoras grandes que absorberán a las pequeña, porque la nueva disposición hacendaria obliga a pagar todo el IVA acreditable antes del 31 de marzo, aseguró Vicente Padilla Macías, asesor financiero de aseguradoras, en conferencia ante miembros de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas.

La miscelánea fiscal, con toda seguridad, pegará directo con un costo de hasta 175 mil millones de pesos en seguros, un costo que pagarán los asegurados, agregó el especialista.

Dijo que para los clientes se esperaba un incremento aproximado de 20 por ciento en el costo de las pólizas, pero con la reforma fiscal les está impactando en 37.5 por ciento, un costo que será absorbido por los clientes.

Aseguró que las empresas aseguradoras no se irán a la quiebra porque están respaldadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero sí será necesario tomar muchas medidas de cuidado, con independencia de la inconformidad con el cobro del IVA que las aseguradoras ya no podrán trasladar a empresas prestadoras de servicios.

Una complicación más que se avecina para las aseguradoras, es el hecho de que tienen plazo hasta el 31 de enero para que digan si se anexan al programa de IVA 2025 o no.

El punto controversial es que el IVA se convierte en parte del siniestro de las aseguradoras y en definitiva será transmitido a los asegurados. Así que aunque en teoría habría incrementos de 20 por ciento en las pólizas, en realidad se estará dando un incremento de 37.5 por ciento.