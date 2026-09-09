Reforzarán la seguridad de parques Tangamanga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante la necesidad de prevenir situaciones de riesgo dentro de los parques Tangamanga, el Cecurt reforzó los recorridos de vigilancia durante las tardes y hasta el cierre de estos espacios, particularmente en las zonas donde todavía permanecen usuarios después de que concluyen las actividades internas, informó José Luis Mejía, titular del organismo.

Explicó que las actividades en palapas y otras áreas internas terminan después de las seis de la tarde, por lo que después de ese horario únicamente permanecen permitidas actividades recreativas y deportivas en los circuitos.

Por ello, los guardaparques mantienen presencia para detectar a personas que permanezcan en áreas no autorizadas o fuera de los horarios establecidos.

Mejía señaló que los recorridos se realizan durante toda la jornada, desde la apertura hasta el cierre del parque. En el caso del Tangamanga I, los elementos se distribuyen en las cinco zonas en que está dividido el espacio y realizan cambios de turno durante el día para mantener la vigilancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de este reforzamiento, el Cecurt también mantiene coordinación con la Guardia Civil Estatal para incrementar la presencia y capacidad de respuesta en los parques Tangamanga I y II, con la finalidad de atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera presentarse, principalmente durante las últimas horas de operación.

Actualmente, dijo, el organismo cuenta con 70 guardaparques en funciones, todos involucrados en los recorridos de vigilancia conforme a los turnos asignados. Mejía añadió que, hasta el momento, no se han registrado casos de personas extraviadas dentro de los parques, aunque consideró necesario mantener los operativos preventivos para garantizar la seguridad de los visitantes.