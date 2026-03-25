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Refuerzan limpieza de drenaje en el Centro ante vacaciones

Interapas realiza desazolve nocturno en Plaza del Carmen

Por Redacción

Marzo 25, 2026 08:14 a.m.
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Refuerzan limpieza de drenaje en el Centro ante vacaciones

SAN LUIS POTOSÍ.– De cara al aumento de visitantes por la temporada vacacional, el organismo operador INTERAPAS realizó trabajos de desazolve en calles del Centro Histórico, particularmente en la zona de Plaza del Carmen.

De acuerdo con la propia dependencia, las labores se llevaron a cabo durante la noche sobre Manuel J. Othón y Agustín de Iturbide, donde se intervinieron 339 metros de red sanitaria, además de 16 pozos de visita y 8 bocas de tormenta.

En estas acciones se retiraron alrededor de 240 kilogramos de basura, residuos que, según el organismo, impedían el flujo adecuado del drenaje.

INTERAPAS informó que estos trabajos forman parte de un operativo preventivo en distintos puntos del primer cuadro, con el fin de evitar taponamientos durante los días de mayor afluencia en la ciudad.

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