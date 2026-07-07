Refuerzan vigilancia en escuelas por vacaciones

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La Dirección de Educación Municipal mantendrá coordinación con las corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en los planteles del Sistema de Educación Municipal durante el periodo vacacional de verano, informó su titular, Joel Ramírez Díaz.

El funcionario señaló que, además de los rondines que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital y otras instancias de seguridad, la participación de las familias que habitan en las inmediaciones de las escuelas ha sido clave para prevenir incidentes.

Ramírez Díaz destacó que la incidencia de robos y actos vandálicos en las instituciones educativas municipales ha sido prácticamente inexistente, resultado de la vigilancia permanente y de la colaboración de la comunidad escolar. "Los mejores aliados son los papás que viven en las zonas contiguas a los planteles y ha funcionado muy bien", expresó.

Indicó el funcionario que hasta ahora no se han registrado afectaciones en las preparatorias municipales, las escuelas primarias ubicadas en la zona rural, los preescolares ni las secundarias que forman parte del sistema educativo administrado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

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Durante el receso escolar, la SSPC tendrá la responsabilidad de vigilar las instalaciones de nueve escuelas primarias, cinco preescolares, dos secundarias y tres preparatorias que integran el Sistema de Educación Municipal, con el propósito de garantizar la protección de estos espacios mientras permanecen cerrados por vacaciones.