Regidora de SLP vota en contra de actualización catastral 2026

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, explicó que votó en contra de la actualización de los Valores Unitarios de Suelo y Construcción 2026 al considerar que el dictamen mantiene pendientes técnicos que impiden una valoración justa entre las distintas zonas del municipio.

Aunque reconoció que el incremento del 4.21 por ciento es moderado y acorde con la inflación, Urbina advirtió que la propuesta repite una práctica que considera problemática: aplicar el mismo porcentaje a más de cincuenta sectores catastrales, pese a que cada uno presenta realidades económicas, urbanas y de servicios completamente diferentes.

Recordó que la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro obliga a tomar en cuenta factores como antigüedad, nivel socioeconómico, estado de los servicios públicos y características del desarrollo urbano. No obstante, señaló que estos criterios no se reflejan en el dictamen actual, lo que deja amplias áreas de oportunidad para construir una metodología que responda verdaderamente a las particularidades de cada sector.

Urbina subrayó que avanzar hacia una valoración más precisa implica un trabajo más complejo, pero necesario para acercar los valores catastrales al comportamiento real del mercado inmobiliario. Aclaró que su voto no rechaza el ajuste en sí, sino que busca impulsar criterios más equilibrados y acordes con lo que marca la ley.

Finalmente, indicó que el reto principal es abandonar los incrementos uniformes y transitar hacia análisis que reconozcan las desigualdades internas del municipio, con el fin de construir un sistema catastral más justo y representativo.