Registra Pozos encharcamientos relevantes: PC

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El gobierno de Villa de Pozos reportó "encharcamientos relevantes" en algunas zonas del municipio debido a un volumen de precipitación "inusualmente alto en poco tiempo" que se presentó en la tarde y noche de este miércoles, pero aseguró que los encharcamientos se disiparon "en pocas horas" gracias a los trabajos previos de desazolve y limpieza de alcantarillas.

Las áreas municipales de Guardia Civil y Protección Civil aplicaron el "Operativo Tláloc" para monitorear los puntos con mayor acumulación de agua y brindar atención oportuna a las y los ciudadanos, vigilar las zonas de riesgo y concluir la jornada "con saldo blanco".

Protección Civil recordó a la población su número telefónico 444 809 25 48 para reportar cualquier tipo de emergencia, especialmente las relacionadas con la presente temporada de lluvias. A su vez, la Guardia Civil, a través de su Dirección de Vialidad y Movilidad, informó de cierres viales que se tuvieron que aplicar en ciertos cruces debido a encharcamientos importantes durante la tarde y noche del miércoles, entre los que se destacaron el del bulevar Las Mercedes y calle Holanda; avenida Las Mercedes y calle Adoratrices; calle Gómez Madrazo y Rusia, y Camino de Acceso 11 y Rusia.

El gobierno municipal informó que continuará reforzando las acciones preventivas y de monitoreo durante la presente temporada de lluvias, con el fin de proteger a la población y atender de manera oportuna cualquier eventualidad que afecte a la población.

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