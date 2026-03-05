Registra SGS 80 incendios este año

Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil de Soledad, narró las dificultades que se tuvieron para sofocar el incendio cerca de Cándido Navarro y reconoció que, en cierto momento, sí hubo riesgo para las familias de esta localidad.

Incendio en Cándido Navarro: detalles y cronología

Hasta ayer, el sitio del siniestro se mantenía bajo vigilancia y el funcionario reveló que, en lo que va de 2026, ya se han atendido alrededor de 80 incendios, la mitad de ellos provocada por manos humanas, a pesar de que todavía no comienza la temporada oficial de fuegos, propiamente dicha.

“El incendio cercano a Cándido Navarro nos lo reportaron a las 6:00 de la tarde del martes. Mandamos personal en una unidad para evaluar la situación y nos reportaron que sí estaba fuera de control, en un área aproximada de 10 hectáreas”, detalló Bravo Galicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad para controlar el incendio

Dijo que se trató de un sitio con mucha vegetación y al que no hay ingreso para vehículos, por lo que el fuego se tuvo que atacar con 14 elementos propios a pie – tierra, otros 14 estatales, y caminar medio kilómetro para llegar al lugar.

Se usaron mochilas aspersoras para trasladar agua y se trabajó hasta las 3:00 de la madrugada para evitar que el fuego alcanzara a la población de Cándido Navarro.