logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Registra SGS 80 incendios este año

El fuego se combatió hasta la madrugada para proteger a la población local.

Por Leonel Mora

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Registra SGS 80 incendios este año

Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil de Soledad, narró las dificultades que se tuvieron para sofocar el incendio cerca de Cándido Navarro y reconoció que, en cierto momento, sí hubo riesgo para las familias de esta localidad.

Incendio en Cándido Navarro: detalles y cronología

Hasta ayer, el sitio del siniestro se mantenía bajo vigilancia y el funcionario reveló que, en lo que va de 2026, ya se han atendido alrededor de 80 incendios, la mitad de ellos provocada por manos humanas, a pesar de que todavía no comienza la temporada oficial de fuegos, propiamente dicha.

“El incendio cercano a Cándido Navarro nos lo reportaron a las 6:00 de la tarde del martes. Mandamos personal en una unidad para evaluar la situación y nos reportaron que sí estaba fuera de control, en un área aproximada de 10 hectáreas”, detalló Bravo Galicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Acciones de la autoridad para controlar el incendio

Dijo que se trató de un sitio con mucha vegetación y al que no hay ingreso para vehículos, por lo que el fuego se tuvo que atacar con 14 elementos propios a pie – tierra, otros 14 estatales, y caminar medio kilómetro para llegar al lugar.

Se usaron mochilas aspersoras para trasladar agua y se trabajó hasta las 3:00 de la madrugada para evitar que el fuego alcanzara a la población de Cándido Navarro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis
Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

SLP

Rolando Morales

Avanza la licitación de bienes municipales
Avanza la licitación de bienes municipales

Avanza la licitación de bienes municipales

SLP

Martín Rodríguez

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP
Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

La Universidad aún enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia, reconoce el rector

Entregan medicinas gratuitas en Soledad
Entregan medicinas gratuitas en Soledad

Entregan medicinas gratuitas en Soledad

SLP

Leonel Mora