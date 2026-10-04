Reglamento de Tránsito busca bajar accidentes

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El nuevo Reglamento de Tránsito de la capital tiene como meta reducir al menos 20% los siniestros viales durante los primeros seis meses de aplicación, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal realizará labores de difusión y educación vial antes de aplicar de lleno las sanciones, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que uno de los principales cambios será reforzar la prioridad del peatón dentro de la movilidad, particularmente en la zona de pacificación y Zona 30 del Centro Histórico, donde se trabajará con automovilistas para que cedan el paso. Explicó que la intención es modificar conductas antes de que comiencen a aplicarse las sanciones contempladas en el reglamento.

Villa Gutiérrez indicó que durante los primeros seis meses se buscará socializar las nuevas disposiciones entre distintos sectores de la población, con materiales dirigidos a peatones, ciclistas, personas con discapacidad, adultos mayores, transporte público, motociclistas y automovilistas.

Como parte de esta estrategia, se prevé distribuir alrededor de 20 mil ejemplares del reglamento en braille, además de versiones didácticas para niñas y niños y materiales destinados a taxistas y operadores del transporte público.

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Entre las nuevas disposiciones también se contempla que los usuarios de vehículos eléctricos utilicen casco, no circulen por vías primarias y cuenten con elementos de iluminación que permitan identificarlos durante sus recorridos. Además, el reglamento establece una distancia mínima de un metro con 50 centímetros que los automovilistas deberán mantener al rebasar a ciclistas.

El titular de la SSPC municipal precisó que la reducción del 20% es una meta planteada para los primeros seis meses, particularmente en los siniestros relacionados con motociclistas y ciclistas.