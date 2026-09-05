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Serrano tira la toalla en IA

Ya no promoverá, ni organizará foros sobre su regulación

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Serrano tira la toalla en IA
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      Héctor Serrano Cortés, coordinador del PVEM en el Congreso del Estado e impulsor de la reforma conocida como "Ley Serrano", anunció que ya no promoverá ni organizará foros sobre regulación de inteligencia artificial ni presentará una nueva propuesta legislativa sobre el tema. Dijo que, en adelante, participará únicamente cuando sea invitado.

      Gobierno propone derogar Ley Serrano tras controversia con periodistas

      El repliegue ocurre después de que el Gobierno del Estado propusiera derogar la reforma aprobada en noviembre de 2025 y supuestamente construir una nueva regulación mediante consultas con periodistas, académicos y abogados. Aquella legislación estableció sanciones penales por determinadas conductas relacionadas con contenidos generados o modificados con inteligencia artificial y fue cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

      Impacto y críticas a la Ley Serrano

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      La reforma también quedó en el centro de la controversia por su aplicación contra comunicadores. Artículo 19 documentó casos de periodistas perseguidos bajo esta legislación, mientras otras organizaciones denunciaron riesgos para la libertad de expresión y cuestionaron, entre otros aspectos, la aplicación de la norma a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor.

      Pese a ello, Serrano Cortes sostuvo que su propuesta fue el punto de partida del debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y afirmó que toda ley puede revisarse y modificarse conforme cambian las condiciones sociales. Sin embargo, dijo que no impulsará otra iniciativa ni estará al frente de los próximos foros: "Yo no habré de promover o fomentar este tipo de encuentros respecto al tema de regulación o inteligencia artificial".

      El legislador explicó que el acuerdo con el Gobierno del Estado, contempla que sea el área correspondiente de la administración la encargada de organizar los siguientes encuentros. Serrano afirmó que acudirá cuando sea convocado y que dará su opinión cuando corresponda, pero insistió en que su participación será como invitado y no como promotor de nuevas propuestas o actividades sobre regulación de inteligencia artificial.

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