Rehabilitarán el lago de la Alameda

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, anunció una intervención integral en el lago de la Alameda, con la finalidad de mejorar las condiciones de los peces y patos que habitan en este espacio emblemático. El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que la medida busca garantizar un entorno más digno y sostenible para la fauna del lugar.

Actualmente, explicó el funcionario, se realizan limpiezas una o dos veces por semana, sin embargo, el proceso implica un gasto considerable de agua debido a las filtraciones constantes. Ante esta situación, se determinó retirar temporalmente a los peces, cambiar el azulejo del lago e instalar un sistema de filtración que reduzca el desperdicio del recurso hídrico.

Respecto a los patos de la Alameda, Azuara recordó que desde hace varios meses no se encuentran en el lugar, precisamente a causa de los problemas estructurales del estanque. Por ello, anunció que también se llevará a cabo una reestructuración completa en esta área, con el fin de restablecer el hábitat de estos ejemplares.

El director de Servicios Municipales, informó que ya se cuenta con el proceso de licitación para adquirir los materiales necesarios y que se está a la espera de la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia que validará los proyectos técnicos antes de iniciar con las obras de rehabilitación.

Finalmente, Azuara subrayó que el objetivo central de estas acciones es transformar el lago de la Alameda en un espacio renovado, funcional y digno, tanto para la fauna que lo habita como para los visitantes que diariamente acuden a este punto tradicional de la capital potosina.