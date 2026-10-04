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Rehabilitarán el lago del parque Juan H. Sánchez

Por Rolando Morales

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitarán el lago del parque Juan H. Sánchez
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      Tras concluir la rehabilitación de los juegos del Parque de Morales, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará con la intervención de otras áreas del espacio, entre ellas el lago, el vivero y la planta de tratamiento, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      Galindo señaló que el siguiente punto será el lago, cuya rehabilitación, dijo, podría quedar lista antes de marzo. La intervención forma parte de un proyecto por etapas debido a la extensión del parque y contempla también recuperar otras áreas que actualmente presentan deterioro.

      Sobre la situación jurídica del parque, el alcalde explicó que la intervención de los juegos fue consultada previamente con el juez de distrito debido al amparo promovido por la organización Cambio de Ruta, relacionado con la protección ambiental y del arbolado del Parque de Morales. Señaló que la medida jurídica no impedía intervenir específicamente el área de juegos, al no tratarse de una actuación sobre los árboles, y que también se tuvo comunicación con el promovente del amparo.

      Uno de los pendientes es la planta de tratamiento, cuya entrega ya fue solicitada a la Comisón Estatal del Agua (CEA) para ponerla nuevamente en funcionamiento. Galindo sostuvo que existe agua suficiente para mantener el parque, pero actualmente solo alrededor del 40 por ciento de la superficie cuenta con riego.

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      Otro de los temas que permanece sin una definición es el manejo de los árboles secos. Galindo indicó que algunos tienen más de 100 años y, aunque ya no presentan condiciones adecuadas, todavía cumplen funciones ambientales al servir de refugio para insectos y aves y participar en procesos de polinización. Por ello, dijo que el Ayuntamiento acudirá nuevamente ante un juez para determinar qué procede con estos ejemplares antes de retirarlos.

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