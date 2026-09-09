Abandonan cauce del río Paisanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La remediación del río Paisanos, considerado por ambientalistas como el último río vivo de San Luis Potosí, continúa sin avances significativos por parte de las autoridades municipales y del Interapas, señaló la activista Andrea Vega, quien afirmó que ante la falta de resultados decidieron llevar la problemática ante el gobierno federal.

Acciones de la autoridad

En entrevista, la ecologista explicó que actualmente mantienen activa la exigencia para que se cancelen los desfogues y descargas de agua que afectan al cauce. Han detectado tres descargas y dos desfogues, estos últimos ubicados en la zona de Villas del Sauzalito y en las inmediaciones de la zona norte de la ciudad.

Vega recordó que meses atrás Interapas se comprometió a atender una de las problemáticas señaladas por los defensores del río y, aunque el desfogue dejó de arrojar agua durante casi cuatro meses, la descarga volvió a registrarse recientemente. Además, después de una reunión con el organismo operador, ya no hubo seguimiento a los aspectos técnicos que se habían acordado revisar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Proyecto parque lineal y seguimiento

La activista señaló que tampoco existe respuesta concreta sobre el proyecto de parque lineal que se ha planteado para la zona del río Paisanos. Consideró que resulta inexplicable que no se destinen recursos para comenzar las acciones de recuperación en lo que resta del año, pues, dijo, durante aproximadamente tres décadas las autoridades han pospuesto la atención del río bajo el argumento de que será en el siguiente año.

La entrevistada indicó que los integrantes del movimiento mantienen un monitoreo prácticamente diario del cauce debido a la presencia constante de basura y al riesgo de que vuelvan a activarse descargas. Aunque reciben reportes de distintas zonas, aseguró que las respuestas de las autoridades siguen sin concretarse y cuestionó que no exista una voluntad política suficiente para emprender una restauración integral.

Ante este escenario, Vega informó que ya plantearon la problemática ante el gobierno federal y solicitaron apoyo para avanzar en la recuperación del río. Entre las propuestas se encuentra declarar al río Paisanos como Área Natural Protegida, con el objetivo de darle mayor seguridad a la flora y fauna que habita en el lugar, incluidas especies que se encuentran en riesgo, pues consideró que actualmente se trata de una riqueza natural que permanece sin salvaguarda.