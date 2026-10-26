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Gallardo dice confiar en autoridad electoral local

Indicó que hasta ahora el Ceepac opera conforme a la ley, tras los cambios en el INE

Por Rubén Pacheco

Octubre 26, 2026 12:22 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas irregularidades, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo que a nivel local existe un comportamiento adecuado de Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

      "Bueno, yo creo que nosotros a nivel local debemos de cuidar primero, que los árbitros estén trabajando bien", subrayó.

      Refirió que Blanco López se ha conducido con responsabilidad y serenidad, en diversos temas de su competencia electoral.

      En entrevista, Gallardo Cardona reiteró que, en San Luis Potosí el Organismo Público Local Electoral (OPLE) funciona de forma óptima, acorde a las facultades previstas en la legislación.

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      Evitó pronunciarse en contra de la funcionaria federal, pues consideró que otros actores políticos nacionales expondrán su punto de vista.

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