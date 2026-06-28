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Exhortan a denunciar el uso electoral de programas sociales

El titular de Programas Integrales del Bienestar pide a la ciudadanía denunciar condicionamientos políticos en apoyos sociales.

Por Rubén Pacheco

Junio 28, 2026 01:53 p.m.
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Exhortan a denunciar el uso electoral de programas sociales
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      Es indispensable que ante el condicionamiento en la entrega de apoyo sociales con fines políticos, la ciudadanía presente denuncias ante las autoridades correspondientes, exhortó Guillermo Morales López, titular de los Programas Integrales del Bienestar.

      El pasado 1 de junio, se reveló que la sede del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa Reyes, resguarda decenas de despensas del programa Seguridad Alimentaria, cuyo esquema asistencial es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

      Morales López exteriorizó que ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal, los beneficiarios pueden denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, según sea del fuero común o federal.

      En entrevista, sentenció que se deben de erradicar dichas prácticas contrarias a la legalidad y en detrimento de la sociedad.

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      Afirmó que hasta el momento la dependencia federal no ha recibido denuncias atribuidas a personal de los servidores de la Nación, ni tampoco tenido conocimiento de casos cometidos por los municipios o el orden estatal.

      Refirió que la Secretaría del Bienestar capacita al personal sobre las implicaciones penales en que pueden incurrir, en caso de condicionar un beneficio gubernamental para fines partidistas.

      "No se puede condicionar la entrega de algún apoyo, de alguna beca o de algún apoyo social de ningún orden de gobierno a pertenecer o no, a un partido político", remató.

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