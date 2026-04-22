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Reparan alumbrado en Carranza tras lluvias

Ayuntamiento da mantenimiento a luminarias

Por Redacción

Abril 22, 2026 10:52 a.m.
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Reparan alumbrado en Carranza tras lluvias

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que, a través del área de Alumbrado Público, se atendieron fallas en el sistema de iluminación sobre la avenida Venustiano Carranza, en el tramo de Benigno Arriaga a Mariano Otero.

De acuerdo con el comunicado oficial, las afectaciones fueron provocadas por las lluvias recientes, que ocasionaron la desconexión de interruptores de circuito. Ante ello, personal municipal realizó trabajos de mantenimiento en las puntas de conexión y procedió a la reconexión del servicio.

La autoridad municipal indicó que las cuadrillas continuarán con la revisión de registros y líneas de alimentación en la zona para prevenir nuevas fallas.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento señaló que estas acciones forman parte de la atención a reportes ciudadanos y exhortó a la población a utilizar los canales oficiales para reportar incidencias en el servicio de alumbrado público.

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