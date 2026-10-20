Reporta Ssa 45 casos de dengue en la capital

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En lo que va del 2026, San Luis Potosí contabiliza 45 personas contagiadas con el virus del dengue, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de salud (Ssa) federal.

El informe semanal epidémico precisó que 22 corresponden a dengue no grave, 20 con signos de alarma y tres de tipo grave

o hemorrágico.

En cuanto a mortalidad, la entidad potosina no registra defunciones, sin embargo, una se encuentra en estudio, es decir, para verificar o descartar que el deceso estuvo vinculado con dicho padecimiento; y dos muertes quedaron descartadas.

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Si bien la mayoría de los casos se concentran en municipios de la Huasteca potosina, Ébano y Santa Catarina se ubican como las municipalidades en zona de epidemia. El primero suma 20 casos y el segundo, tres confirmaciones.

Al respecto, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, destacó la colaboración de los ayuntamientos para promover las campañas de descacharización, y con ello, evitar la proliferación de criaderos del mosquito transmisor.

"Tenemos el insumo para estar fumigando de manera constante. Este es el primer año en que no registramos defunciones y esperamos así cerrarlo", expuso la funcionaria estatal.