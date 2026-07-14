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Reportan a merodeador en escuela de Pozos

Por Leonel Mora

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Reportan a merodeador en escuela de Pozos
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      Hasta este lunes, la Guardia Civil de Villa de Pozos reportó casi sin incidentes la seguridad alrededor de los planteles escolares en los que ya no hay actividades académicas. Se mantendrá la coordinación con madres, padres de familia y directivos para garantizar la integridad de las instalaciones escolares.

      El director de la Guardia, David Valdivia Carranza, precisó que solamente se reportó la presencia de un "merodeador" afuera de una escuela de la zona urbana, sin que el incidente pasara a mayores, pues de inmediato se reforzó la vigilancia policial en el área.

      "Recibimos un reporte sobre una persona que presuntamente se asomaba al interior de un plantel educativo ubicado en la zona urbana, por lo que de manera inmediata se reforzaron los recorridos de vigilancia en ese sector, como parte de las acciones preventivas para inhibir la comisión de delitos y mantener la seguridad en los alrededores de las instituciones educativas", declaró el mando policial.

      La Guardia Civil Municipal ya trabaja de la mano con las asociaciones de madres y padres de familia, con quienes se acordó realizar recorridos de vigilancia al interior y exterior de los espacios educativos a lo largo de todo el periodo vacacional, hasta que se reanuden las clases.

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