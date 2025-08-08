logo pulso
Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

Interapas activó su protocolo de atención mediante los pozos de reserva

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2025 10:33 a.m.
A
Este viernes, se interrumpió el suministro de agua proveniente de "El Realito", por lo que Interapas activó su protocolo de atención mediante los pozos de reserva, con el objetivo de reforzar el abasto mediante la red.

Adicionalmente, se llevan a cabo recorridos con camiones cisterna para apoyar a las zonas más afectadas. Con ello, suman doce interrupciones del acueducto en lo que va del 2025.

El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del suministro de agua y mantenerse informado a través de sus canales oficiales o vía telefónica al 444 123 6400.

