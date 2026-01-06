Reportan fuga de agua en obra inconclusa del Sauzalito
Vecinos denuncian que los trabajos fueron realizados por Interapas desde agosto de 2025
Habitantes de la colonia Sauzalito denunciaron el desperdicio constante de agua potable y el riesgo estructural que representa una obra inconclusa realizada por Interapas desde agosto de 2025, sin que hasta la fecha exista una solución definitiva.
De acuerdo con vecinos de la zona, en ese mes Interapas llevó a cabo trabajos de reparación en la tubería de agua potable sobre la calle Tirso, frente al número 101, esquina con calle San Julián.
Si bien, las tuberías fueron intervenidas, el organismo dejó abierto el hoyo generado por la obra, sin rellenar ni rehabilitar el pavimento, situación que se ha prolongado por más de medio año.
La situación se agravó el pasado 1 de enero de 2026, cuando la tubería volvió a reventarse, provocando una fuga activa de agua potable que, según los testimonios, se presenta principalmente durante las noches. La humedad permanente ya está generando hundimientos en la tierra, lo que podría derivar en daños mayores al pavimento e incluso representar un riesgo para peatones y vehículos.
Vecinos aseguran que han realizado múltiples reportes ante Interapas y se han generado diversos números de folio, siendo el más reciente el 20191, sin que hasta el momento exista una intervención efectiva.
