Reprende DH a Venado por contaminación

La falta de regulación del tiradero municipal de Venado durante al menos 16 años, así como los riesgos sanitarios generados a la población, derivaron en una recomendación formal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el Ayuntamiento, por violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano.

El caso se originó a partir de la denuncia del Comité Comunitario de El Polocote de Arriba, cuyos integrantes señalaron que el basurero, ubicado en el libramiento Charcas–Venado y la carretera a esa localidad, ha operado sin control adecuado.

De acuerdo con lo expuesto, el sitio representa un riesgo para habitantes del municipio y de comunidades cercanas, debido a su cercanía —a unos 700 metros— con un ojo de agua.

A esta situación se sumó un incendio en el tiradero que se prolongó por más de seis meses, tiempo durante el cual el lugar continuó recibiendo residuos de todo tipo.

Las emisiones constantes de humo afectaron directamente a la población, situación que fue confirmada mediante diligencias y análisis técnicos.

Tras documentar los hechos, la Comisión concluyó que el Ayuntamiento de Venado fue omiso en aplicar medidas de prevención y protección para garantizar un medio ambiente sano, lo que ha provocado una afectación continua en la vida de las y los habitantes, particularmente de quienes residen en comunidades cercanas al relleno sanitario.

Con base en estos elementos, la CEDH emitió la Recomendación 10/2025 por el incumplimiento de los programas de ordenamiento ecológico y protección ambiental.