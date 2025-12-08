Reprueba CO a los diputados federales de SLP

La organización Ciudadanos Observando dio a conocer la primera evaluación a diputados federales del estado de San Luis Potosí, donde se tomaron en cuenta las iniciativas de ley presentadas de manera individual, aprobadas, rechazadas y las retiradas.

Igualmente, las proposiciones realizadas y las aprobadas. Esto, mediante una mecánica ya establecida desde legislaturas anteriores, reflejando una escasa productividad de los legisladores.

En dicha evaluación se utilizó un método basado en información publicada en el portal web oficial de la Cámara de Diputados actualizado al mes de noviembre de 2025.

En el primer año de esta legislatura se han aprobado muy pocas iniciativas y proposiciones hechas por legisladores potosinos, a diferencia de periodos anteriores. Esta baja productividad impacta de forma directa en la evaluación del Congreso, que acumula proyectos sin traducirlos en cambios reales para la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los legisladores federales potosinos mejor calificados son: Óscar Bautista (distrito III del PVEM) con una calificación de 6.3, José Luis Fernández (distrito II) también del Verde con 4.9, seguido de Francisco Adrián Castillo (distrito IV) de Morena que obtuvo un 3.5, luego aparece David Azuara (distrito V) del PAN con 2.9. Todos ellos diputados de elección directa.

En contraste, quienes aparecen con la calificación más baja son: Gabino Morales de Morena con 1.8, Ricardo Gallardo Juárez del PVEM con 0.8 y Nubia Iris Castillo del PAN con 0.5. Los tres diputados plurinominales.

La mayoría de las iniciativas busca corregir vacíos en educación, protección de la infancia, justicia alternativa y derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, casi todas siguen detenidas.

Otro conjunto de proyectos evidencia una desconexión con las necesidades urgentes del país.

Abundan las iniciativas simbólicas, centradas en cambios de nombre, ajustes de redacción o nuevos días conmemorativos, pero nada que mejore la vida de los habitantes de la entidad.