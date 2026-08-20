logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rescatan a pata con sus patitos

Las aves vagaban en la entrada principal de la cabecera de Pozos

Por Leonel Mora

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a pata con sus patitos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dentro de los rescates de fauna silvestre realizados por Gestión Ambiental de Villa de Pozos, tocó el turno ahora a una pata y sus seis crías que fueron puestas a salvo del nutrido tráfico de la avenida Julián de los Reyes, entrada principal al municipio, y su cruce con la lateral de la carretera 57.

      La familia de aves fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su debida evaluación y resguardo.

      Aunque la dependencia municipal no dio mayores detalles, informó que se tuvo que realizar una búsqueda intensiva para ubicar a todas las crías, pero que, al final, se logró reunir a toda la parvada.

      Fueron personas de la sociedad civil quienes hicieron el reporte inicial del avistamiento. En principio, se habló de una parvada de hasta nueve patos, sin embargo, Gestión Ambiental informó del rescate de un total de siete ejemplares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las aves deambulaban muy cerca del puente peatonal de la carretera 57 que cruza frente a la entrada a la cabecera de Villa de Pozos, lo que significaba un riesgo alto para ellas. Con su entrega a la Profepa, se garantiza su revisión por parte de especialistas y su resguardo, hasta que sean liberadas en un hábitat seguro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados
        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        SLP

        Rubén Pacheco

        La caravana avanzó por calles del centro histórico hacia la FGE en Eje Vial

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        SLP

        Pulso Online

        Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas
        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        SLP

        Pulso Online

        La institución informó sobre las investigaciones por la muerte del universitario y las lesiones causadas a un adolescente

        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles
        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles

        Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico