Rescatan a pata con sus patitos
Las aves vagaban en la entrada principal de la cabecera de Pozos
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Dentro de los rescates de fauna silvestre realizados por Gestión Ambiental de Villa de Pozos, tocó el turno ahora a una pata y sus seis crías que fueron puestas a salvo del nutrido tráfico de la avenida Julián de los Reyes, entrada principal al municipio, y su cruce con la lateral de la carretera 57.
La familia de aves fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su debida evaluación y resguardo.
Aunque la dependencia municipal no dio mayores detalles, informó que se tuvo que realizar una búsqueda intensiva para ubicar a todas las crías, pero que, al final, se logró reunir a toda la parvada.
Fueron personas de la sociedad civil quienes hicieron el reporte inicial del avistamiento. En principio, se habló de una parvada de hasta nueve patos, sin embargo, Gestión Ambiental informó del rescate de un total de siete ejemplares.
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Las aves deambulaban muy cerca del puente peatonal de la carretera 57 que cruza frente a la entrada a la cabecera de Villa de Pozos, lo que significaba un riesgo alto para ellas. Con su entrega a la Profepa, se garantiza su revisión por parte de especialistas y su resguardo, hasta que sean liberadas en un hábitat seguro.
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