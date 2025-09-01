Rescatarían otras fincas en Carranza

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que para el presupuesto planeado para el año fiscal 2026 se contemplarán incentivos fiscales, así como diversas facilidades para los comerciantes de la avenida Venustiano Carranza.

“Ahora que arrancamos el rescate de Carranza, que luego todo se vuelve polémico, pero tiene un buen propósito y claro que va a venir el proceso de incentivos, eso ya lo hemos estado diciendo”, señaló el alcalde capitalino.

Explicó que la naturaleza de los incentivos fiscales corresponden al impuesto predial, así como diversas facilidades en la apertura de negocios en la zona a fin de que este proceso resulte más barato y ágil en la tramitología necesaria.

Sin embargo, puntualizó que uno de los principales problemas registrados en la avenida es la presencia de fincas abandonadas por los propios dueños, “ahí nosotros no podemos hacer, ya tenemos otras peticiones de rescate de fincas en Carranza que estamos estudiando, pero la clave como nos pasó con la casona es que los dueños pongan su parte y acepten las condiciones”.

El edil aclaró que para que las intervenciones se realicen en estos inmuebles debe existir una retribución a la ciudad. Ante esto informó que la reciente intervenida casona de Carranza ya se encuentra en el proceso de firmar el comodato con el propietario del inmueble a fin de determinar su posible uso.

Por lo pronto, Galindo Ceballos señaló que el inmueble será utilizado como una especie de estación de policía para la zona, “para que toda la zona disfrute, digamos de la vigilancia policial, la presencia y donde se puedan recibir quejas, pero creo que ese va a ser el inicio”.

, a mí me encantaría hacer una casa de cultura, pero claro falta una gran remodelación interna que hay que costearla”, concluyó.