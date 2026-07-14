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Guajardo respalda derogar la Ley Serrano

El legislador del PAN destacó que la bancada del PVEM deberá acompañar la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.

Por Samuel Moreno

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Guajardo respalda derogar la Ley Serrano
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      El diputado local Rubén Guajardo Barrera respaldó la posible derogación de la denominada "Ley Serrano", luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunciara que enviará al Congreso del Estado una iniciativa con ese propósito.

      Respaldo y postura del diputado Rubén Guajardo

      El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, una vez presentada la propuesta por el Ejecutivo estatal, corresponderá a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañarla, al tratarse de una iniciativa impulsada por el propio gobernador.

      Diferenciación entre derogación y regulación de medios

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      Guajardo Barrera subrayó que la derogación de la "Ley Serrano" y una eventual iniciativa para regular aspectos relacionados con los medios de comunicación son asuntos distintos, por lo que pidió no mezclar ambos procesos legislativos ni anticipar conclusiones antes de conocer el contenido de la nueva propuesta.

      Precisó que será hasta que el Congreso reciba formalmente la iniciativa cuando pueda realizarse un análisis de fondo sobre sus alcances, implicaciones jurídicas y posibles efectos, tanto para los medios de comunicación como para la libertad de expresión.

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