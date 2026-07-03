Restaurantes y comercios se favorecen con la alta afluencia
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Los sectores restaurantero y comercial, son los negocios que más se han visto favorecidos por la afluencia de personas que acostumbran reunirse para observar los encuentros de la Selección Mexicana y otros partidos del torneo, tanto en espacios públicos como quienes lo sintonizan desde los hogares.
Sostuvo que el Mundial de Futbol y el inicio del periodo vacacional, han generado un repunte en la actividad económica de Soledad de Graciano Sánchez, con incrementos en las ventas de entre 25 y 30 por ciento en distintos giros comerciales, al señalar que el beneficio no se ha limitado a restaurantes o a los días en que juega la Selección Mexicana.
Explicó que el Ayuntamiento implementó una estrategia para mantener la actividad económica en el Centro Histórico de Soledad, luego del traslado de oficinas municipales a la Unidad Administrativa.
Como parte de este plan se promovió la concentración de familias y aficionados en la zona, además de establecer coordinación con centros comerciales para impulsar promociones durante la temporada mundialista.
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