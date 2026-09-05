Injustificable,bloqueo del Congreso: A19

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Pedro Cárdenas Casillas, uno de los dos integrantes de la organización Artículo 19 que se reunió el pasado jueves con diputados locales, indicó que fue injustificable la ausencia de periodistas locales en el encuentro en el que los activistas alertaron sobre los excesos por criminalizar el uso de la IA.

Congreso impide acceso a periodistas en reunión sobre IA

El oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de la organización que protege las libertades de expresión y de prensa se refirió a un evento en el que personal legislativo impidió incluso la entrada de periodistas al salón en el que se realizó.

Cárdenas Casillas reconoció que él y Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología, el otro integrante de Artículo 19 que se reunió con los legisladores, no tenían mucha claridad acerca de cómo estaba diseñada la agenda de la reunión.

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Reveló que incluso les cambiaron de sede de última hora, pero indicó que entendía que habría un espacio para la prensa en el encuentro.

En su lugar, se generó una situación en la que no se supo bien cómo comunicarse con los periodistas.

Artículo 19 exige transparencia y publica recomendaciones sobre IA

"El reto es recordarle al Congreso del Estado que debe transparentar lo más posible su trabajo", estableció.

Precisamente por eso, Artículo 19 decidió hacer públicos los insumos expuestos en la reunión con los legisladores, incluyendo una presentación de Powerpoint para divulgar efectivamente cuáles fueron las recomendaciones que Artículo 19 presentó a los diputados.

"A fin de cuentas Artículo 19 está basado en un estándar internacional y no hay ninguna razón para que no se publique la reunión", indicó el activista.

Cárdenas Casillas advirtió que siempre debe haber espacios para la prensa, no necesariamente en todo el tiempo de la actividad legislativa, pero señaló que deben generarse espacios donde se pueda colaborar con la prensa y que los periodistas puedan escuchar y cuestionar.

En la reunión, los activistas les indicaron a los diputados que la regulación de la Inteligencia Artificial no es una atribución estatal, sino federal.