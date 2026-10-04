Revela el titular del IFSE observaciones a la capital

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, concentra 450 millones de pesos en observaciones de la Cuenta Pública 2025, principalmente por inconsistencias detectadas en obras de pavimentación. El monto forma parte de los mil 798 millones 453 mil 379 pesos, observados a 113 entes auditables del estado.

Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), detalló que los análisis de campo y laboratorio realizados en las obras encontraron que algunas arterias no cumplen con el grosor, la calidad de los materiales, ni las especificaciones contratadas y pagadas. San Luis Potosí es el municipio con el mayor monto observado.

En total, el IFSE practicó 180 auditorías, cuyos resultados se encuentran en etapa de solventación de observaciones preliminares. Tancanhuitz, Villa Juárez, Xilitla, Lagunillas y Coxcatlán son los ayuntamientos con menos observaciones.

Los entes fiscalizados tienen hasta el 1 de diciembre para solventar las observaciones. Lecourtois López señaló que se busca que quede la menor cantidad posible y que los elementos sean sostenibles en un juicio posterior para enfrentar las sanciones correspondientes.

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Ante el avance de la fiscalización, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado acordó llamar a las y los titulares de los ayuntamientos a respetar la ley, cuidar los recursos públicos y evitar que sean utilizados en proyectos políticos, al advertir que habrá vigilancia permanente.