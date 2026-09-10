Revisa Interapas las descargas sanitarias de varias empresas

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Las empresas de la Zona Industrial, así como hospitales, hoteles y planteles educativos privados, comenzaron a ser incluidos en las revisiones que realiza Interapas para verificar que sus descargas al sistema de drenaje cumplan con la normatividad vigente y no provoquen daños a la infraestructura sanitaria.

El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, explicó que el organismo inició un programa de inspección enfocado en la calidad de las descargas, luego de que durante años no se realizaran revisiones sistemáticas en este rubro.

Precisó que el objetivo no es fiscalizar el consumo de agua potable, sino supervisar lo que se vierte a la red de drenaje.

Detalló que las inspecciones ya comenzaron en la Zona Industrial y se extenderán a distintos sectores. Entre los aspectos que se revisan se encuentran descargas con grasas, químicos u otros residuos que pueden deteriorar las tuberías y generar afectaciones al sistema sanitario. Señaló que estas condiciones se han detectado como un factor que incrementa los problemas en la infraestructura de drenaje.

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Jaimes Núñez indicó que el procedimiento consiste en tomar muestras de las descargas y enviarlas a laboratorio para determinar si cumplen con las normas aplicables. En caso de encontrar irregularidades, Interapas podrá imponer sanciones. Además, se están instalando medidores que permitan conocer con mayor precisión los volúmenes descargados por los usuarios sujetos a revisión.

El funcionario agregó que una vez obtenidas las mediciones, la legislación permite realizar estimaciones retroactivas de hasta cinco años para calcular posibles adeudos relacionados con servicios de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.