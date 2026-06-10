Revisa PC salones de fiesta por graduaciones

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Ante el incremento de eventos de graduación, la Dirección de Protección Civil, informó que mantiene operativos de supervisión en salones de fiestas para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y la documentación requerida para operar.

Martín Bravo Galicia, titular del área, subrayó que los establecimientos han tenido revisiones previas y hasta el momento, no se han detectado irregularidades.

Indicó que tanto los salones pertenecientes a asociaciones como aquellos que operan de manera independiente han acudido a realizar sus trámites de refrendo y presentar sus programas internos de protección civil, con un 80 a 85 por ciento de cumplimiento.

El funcionario aseguró que la supervisión no se limita a la temporada de graduaciones, ya que durante todo el año estos espacios albergan eventos con concentraciones masivas de personas, por lo que deben cumplir con diversos requisitos de seguridad.

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Entre las obligaciones que deben atender se encuentran contar con dictámenes estructurales y eléctricos vigentes, así como, en caso de utilizar gas LP o gas natural, presentar un dictamen emitido por una unidad verificadora autorizada. Además, deben disponer del número adecuado de extintores de acuerdo con las características y capacidad de cada inmueble.

Otro de los requisitos es contar con una persona capacitada y certificada en materia de protección civil, quien deberá actuar como primer respondiente en caso de emergencia y coordinar la comunicación con los servicios de auxilio.

Explicó que toda esta información debe estar contenida en el programa interno de protección civil, documento en el que se establecen las condiciones de operación del inmueble, la capacidad máxima de aforo y los protocolos de actuación ante contingencias.

Finalmente, mencionó que únicamente se han aplicado dos multas a establecimientos que no recogieron oportunamente sus programas internos, trámite que debió realizarse desde febrero. Ambos casos ya fueron regularizados y las sanciones cubiertas conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección Civil.