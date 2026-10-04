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Revisará Contraloría soledense desempeño de dependencias

Por Leonel Mora

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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      La Contraloría Interna de Soledad, informó que en estos primeros días de octubre ya se realizará la revisión del desempeño de poco más de 60 dependencias municipales, correspondiente al tercer trimestre del año, como parte de los programas de mejora continua.

      Con base en estos resultados se emitirán recomendaciones para corregir procesos, en especial aquellos que hayan sido objeto de quejas ciudadanas.

      La titular del área, Isabel Loredo Salazar, adelantó que también, durante los primeros diez días de enero de 2027, se efectuará se igual forma la revisión completa del ejercicio administrativo de 2026, con el fin de evaluar el cumplimiento de metas y compromisos establecidos por cada dependencia.

      Explicó que el análisis se basa en los planes de trabajo entregados a principios de año, donde cada área definió objetivos en materia de servicios, trámites, procedimientos y atención a la población. La revisión incluye indicadores de eficiencia, tiempos de respuesta y seguimiento de reportes ciudadanos.

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