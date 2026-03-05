Revisarán padrón de deudores alimentarios

El padrón de personas deudoras alimentarias en San Luis Potosí será revisado ante dudas sobre su eficacia. La diputada local Gabriela López Torres informó que, tras una reunión con la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, se planteó la necesidad de analizar si el registro está cumpliendo su objetivo o si requiere ajustes para su aplicación.

La legisladora señaló que el problema no radica únicamente en que el padrón sea público, sino en que las sentencias en materia alimentaria se cumplan en los hechos. Indicó que pueden existir resoluciones firmes que, al momento de ejecutarse, no se materializan como corresponde, lo que impacta directamente en niñas, niños y adolescentes que dependen de esos recursos.

Precisó que, aunque hay mujeres inscritas, la mayoría de las personas deudoras son hombres, lo que atribuyó a un patrón de incumplimiento en el ejercicio de las paternidades. El objetivo, afirmó, debe centrarse en garantizar el interés superior del menor y no en convertir el padrón en un mecanismo de confrontación entre exparejas.

López Torres recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la publicación del padrón no es inconstitucional ni vulnera derechos, por lo que cuenta con respaldo jurídico. No obstante, señaló que el desafío actual es operativo: cerrar la brecha entre lo que se dicta en tribunales y lo que realmente se cumple.

La revisión del padrón se realizará en el marco de una agenda conjunta entre el Poder Legislativo y el Judicial, que también incluye la implementación del nuevo proceso civil y familiar y el análisis de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Como presidenta de la Comisión de Segunda Justicia del Congreso local, la diputada indicó que cualquier ajuste deberá construirse con los tribunales, responsables de aplicar las resoluciones en la práctica.