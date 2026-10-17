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Revoca TEESLP inscripción del PAZ en San Luis Potosí

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Revoca TEESLP inscripción del PAZ en San Luis Potosí
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      El partido PAZ se quedó sin inscripción local y sin financiamiento público ordinario en San Luis Potosí, luego de que el Tribunal Electoral del Estado, revocara los acuerdos del Ceepac que le habían otorgado ambos beneficios.

      La resolución respondió a una impugnación de 

      Morena, pero no afecta el registro nacional de la organización política.

      La sentencia obliga al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) a revisar nuevamente si PAZ cumple los requisitos para mantener su inscripción. El magistrado Sergio Iván García Badillo señaló que el organismo complicó el trámite al solicitar una certificación del Instituto Nacional Electoral (INE) que no figura como requisito en el artículo 137 de la Ley Electoral estatal.

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      La mayoría, integrada por García Badillo y la magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero, determinó que el partido debe tener oportunidad de responder a los requerimientos legales. Porras Guerrero sostuvo que limitar la revisión a documentos entregados antes del 15 de agosto habría generado un trato distinto al aplicado a Somos, cuya inscripción local también fue revocada por el Tribunal el 9 de octubre.

      La presidenta del Tribunal, María Carolina López Rodríguez, defendió una propuesta que restringía la revisión a la documentación presentada hasta el 15 de agosto.     

      Argumentó que PAZ entregó información adicional el 13 de octubre, cuando el procedimiento judicial ya estaba cerrado, y que no compareció oportunamente como tercero interesado. Su proyecto fue rechazado por los otros 

      dos magistrados.

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