Revocación de inhabilitación de XNP no quedará hoy, dice directiva del Congreso

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, no se encuentra en desacato y cumplirá con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena revocar la inhabilitación política de Xavier Nava Palacios, aseguró el diputado morenista Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

“Hoy ustedes saben tenemos encima a esta persona. Decirles que nosotros estamos cumpliendo, vamos a estar en vías de cumplimiento y sí queremos dejar muy claro que el Congreso tiene un proceso legislativo”, expresó.

El legislador explicó que ya se revisó y analizó la sentencia de la SCJN, la cual debe trabajarse primero en la Comisión Jurisdiccional, para después elaborar el dictamen correspondiente, someterlo a consideración del Pleno y aprobarlo. Subrayó que se trata de un procedimiento formal que no puede saltarse.

“Después se llevarán todo el proceso. Eso lo vamos a informar, lo estamos trabajando y estamos en vías de cumplimiento; debemos llevar a cabo sí o sí todo el proceso legislativo de llevarlo a la comisión, preparar el dictamen, subirlo a Pleno y votarlo las 27 compañeras y compañeros”, puntualizó.

La sentencia del máximo tribunal del país establece que el Congreso debe revocar la inhabilitación de Nava en un plazo de 24 horas, es decir, a más tardar hoy miércoles 27 de agosto. Sin embargo, Badillo Moreno advirtió que resulta materialmente inviable cumplir en ese periodo.

“La verdad es imposible realizar un dictamen, no se hace un dictamen en un día o en unas horas. Además, tenemos un proceso legislativo nosotros que desahogar y tenemos un proceso que llevar a cabo. Vamos a informar a la Suprema Corte que estamos en vías de cumplimiento”, afirmó.