RGC no se siente aludido por el mensaje de CSP
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un pronunciamiento donde advirtió que las "ambiciones personales" no deben imponerse al bien común, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, asumió que el mensaje de la mandataria nacional no tiene un destinatario en específico.
En entrevista, consideró que el posicionamiento no va dirigido al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado, ni tampoco a otros gobernantes del país.
"Yo creo (que) es algo, es un sentimiento y hay que manejarlo como un sentimiento. No hay que dirigírselo a alguien, es malo dirigírselo a alguien", opinó el mandatario estatal.
Gallardo Cardona asumió que el movimiento gallardista ejerce la misma postura de Sheinbaum Pardo, es decir, se caracteriza por anteponer el bien colectivo sobre el particular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"A ver, estamos de acuerdo con la presidenta. Creo que no debe haber ningún interés personal por sobre el del pueblo", sentenció el gobernador.
Reiteró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue manteniendo el mismo respaldo a favor de la presidenta, a través de una "excelente relación" con la bancada oficialista
de Morena.
no te pierdas estas noticias
Centro comunitario de La Pila costaría más de veinte millones
Pulso Online
El Gobierno federal y el Ayuntamiento capitalino aportarían 10 millones de pesos cada uno, según información municipal
Convocan a universitarios a concurso de podcast anticorrupción
Pulso Online
La Contraloría estatal ofrece premios de 10 mil, 5 mil y 2 mil 500 pesos; recibirá trabajos hasta el 19 de octubre
SEGE ordena modificar escuelas con esquema militarizado
Rubén Pacheco
La SEP ordenó impedir que operen escuelas con denominación militarizada para el ciclo escolar 2026-2027