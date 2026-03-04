Rijoso detenido noquea a un policía de Soledad

En el caso de una agresión reciente a policías soledenses en la colonia Villa Alborada, la Guardia Civil Municipal (GCM), informó que fue necesaria la hospitalización de uno de ellos, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

Guardia Civil Municipal detalla intervención y detención

La corporación dejó en claro que, durante los hechos, los agentes siguieron los protocolos establecidos y optaron por retirarse del lugar.

De acuerdo con el informe oficial, elementos municipales detectaron una camioneta Chevrolet color blanca con cuatro tripulantes que ingerían bebidas alcohólicas. Al acercarse al lugar, tres hombres huyeron al notar la presencia de la policía, pero se logró la detención de uno de ellos bajo los protocolos establecidos, haciendo de su conocimiento que incurría en una falta administrativa y al Reglamento de Seguridad Vial.

Detalles confirmados sobre la agresión y consecuencias

Sin embargo, el detenido mostró una actitud agresiva y violenta contra uno de los oficiales de la corporación, resistiéndose al arresto con golpes. Posteriormente, más personas intervinieron en las maniobras de control, derivando en la agresión directa al oficial, quien resultó lesionado.