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Riñas nocturnas en el C.H. se han controlado: SSPC

La dirección participa en las revisiones que encabeza Comercio a bares

Por Rolando Morales

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Riñas nocturnas en el C.H. se han controlado: SSPC
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que las riñas y conflictos asociados a la actividad nocturna en el Centro Histórico, se han mantenido bajo control gracias a los operativos de vigilancia que se realizan de manera permanente en la zona.

      El funcionario explicó que la corporación participa en los recorridos y revisiones que encabeza la Dirección de Comercio Municipal a bares y centros nocturnos, aunque aclaró que las inspecciones sobre permisos y reglamentos corresponden a otras áreas del Ayuntamiento. La labor de la policía, dijo, se concentra principalmente en el exterior de los establecimientos para prevenir incidentes.

      Villa Gutiérrez destacó que el llamado Operativo Sello continúa aplicándose cada fin de semana y ha permitido reducir de manera importante las riñas que anteriormente se registraban en los alrededores de los antros y bares del primer cuadro de la ciudad.

      Recordó que al inicio de la actual administración la situación era distinta, ya que en un solo mes se registraron dos personas fallecidas en hechos relacionados con la vida nocturna del Centro Histórico. Actualmente, sostuvo, ese tipo de sucesos no se han repetido.

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      El secretario atribuyó parte de los resultados a la coordinación que existe con los propietarios de centros nocturnos, quienes han colaborado con las medidas implementadas por las autoridades para evitar conflictos entre clientes al cierre de los establecimientos.

      Sobre el panorama actual en la zona centro, Villa Gutiérrez señaló que las riñas que anteriormente se generaban después de reuniones o fiestas posteriores al cierre de los antros prácticamente han desaparecido. Añadió que la presencia de elementos de la Guardia Municipal se mantiene desde los jueves y durante todo el fin de semana para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a presentarse

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