Rinden homenaje al periodista Wilbert Patrón

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Wilbert Patrón Uc amaba el periodismo hasta sus últimos días, también el derecho y la averiguación de asuntos con tal vocación, que descubrió el acta constitutiva fundacional de la ciudad de San Luis Potosí cuando ya se encontraba en venta en la Ciudad de México.

En recompensa, periodistas y amigos lo homenajearon, recordaron sus anécdotas y hasta sus habilidades para la investigación, hallazgos raros, el mundo del derecho, la economía y hasta la intervención de cuerpos.

De sus aportaciones al ritmo de trabajo, técnicamente vivía en los diarios donde trabajaba.

Hay múltiples amigos que cuentan con orgullo su historia y otros que suponen que ya teje sus historias de experiencia con los condimentos y el picor de su estilo personal y congenia algunas otras en el cielo con Eduardo López Cruz y otros periodistas que se nos han adelantado.

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Sus amigos lo recuerdan como un periodista de la transición, que empezó con la máquina de escribir y ya con una edad avanzada, impartía clases de periodismo con sus avances tecnológicos en la Universidad Potosina y la Universidad de Ciencias y Artes. Se enrolaba en cursos y por ejemplo se encontraba aprendiendo las lenguas originarias.