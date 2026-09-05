Rita Ozalia fustiga al PRI
La lideresa morenista dice que el tricolor quiere llamar la atención
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La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, acusó al PRI en San Luis Potosí de buscar mantenerse vigente a través de sus críticas contra Morena, al considerar que el partido recurre a estos señalamientos para llamar la atención.
"Ay, qué tristeza, que pues es que casi no tiene nada, o sea no tiene nada y todo lo que ellos pueden levantar es única y exclusivamente hablar mal de Morena para que puedan tantito llamar la atención", comentó.
Sin embargo, sobre la posibilidad de que el Partido Verde (PVEM), actual aliado en la coalición nacional y local, concrete acercamientos con otras fuerzas políticas, incluido el PRI, Rodríguez Velázquez respondió: "Que lo hagan", y afirmó que Morena respetará su propio movimiento.
En cuanto a los perfiles que podrían incorporarse a Morena, la dirigente estatal aseguró que el partido está abierto a ciudadanos de buena voluntad, siempre que "no roben, no mientan y no traicionen", además de que no tengan nexos con "cosas".
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