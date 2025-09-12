Rivera, el legislador amparado

El diputado del PAN, Marcelino Rivera Hernández, consiguió un amparo de la justicia federal que detiene, por el momento, la inhabilitación promovida en su contra por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la cual está relacionada con su gestión como alcalde del municipio de San Martín Chalchicuautla durante el periodo 2012-2015.

El legislador Rubén Guajardo Barrera informó que el recurso ya fue concedido y publicado en estrados, lo que implica la suspensión del procedimiento iniciado por el IFSE. “Mientras esté vigente la suspensión, no se puede aplicar ninguna sanción”, señaló.

Guajardo Barrera cuestionó la actuación del auditor superior del Estado, al considerar que el Congreso no tiene atribuciones para aplicar una inhabilitación como la que se pretende contra su compañero de bancada. “El Congreso no tiene facultades para llevar a cabo un procedimiento de este tipo. El auditor debería revisar bien la ley, porque anda perdido en su interpretación”, declaró.

Recordó además que hace un año, en un proceso jurisdiccional previo, también se resolvió a favor de Rivera, por lo que confían en que esta vez ocurrirá lo mismo. “Desconozco, si tenga una obsesión por el diputado Marcelino Rivera, pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que, así como se logró el triunfo en la materia jurisdiccional hace un año, se va a lograr en esta etapa también”, aseguró.

Con el amparo actual, Rivera mantiene su cargo mientras se determina la validez del procedimiento promovido por el órgano fiscalizador.