Conmemora Estados Unidos aniversario de ataques del 11-S

NUEVA YORK.- Casi un cuarto de siglo ha pasado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero para muchos, las emociones de ese día siguen tan intensas como siempre.

El país conmemoró el jueves 24 años de los mortales ataques con ceremonias solemnes en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, marcados por momentos de silencio, el repique de campanas y la lectura de los nombres de los casi 3.000 fallecidos.

“Incluso 24 años después, es desgarrador”, expresó Jennifer Nilsen, quien llevaba una camiseta con la imagen de su esposo, Troy Nilsen, mientras asistía a la conmemoración en la zona cero en el bajo Manhattan. “Se siente igual cada año”.

Michelle Pizzo, vistiendo una camiseta con la imagen de su difunto esposo, Jason DeFazio, comentó que esperaba que más personas pudieran tomarse un minuto para reflexionar sobre el día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Los más jóvenes no se dan cuenta de que hay que recordar”, comentó.

Emma Williamson, de 20 años, de Massachusetts, se aseguró de viajar desde su universidad en la parte alta de la ciudad para estar cerca de la zona cero, donde dos piscinas conmemorativas rodeadas de cascadas y parapetos inscritos con los nombres de los muertos marcan los lugares donde una vez estuvieron las torres gemelas.

“No había nacido cuando sucedió, pero fue un día realmente importante en Estados Unidos”, dijo. “Es como la última vez que todos estuvimos juntos, y eso importa”.