Rocha Medina no sabe porqué se perdieron 1,154 empleos formales

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La pérdida de mil 154 empleos formales entre mayo y junio en San Luis Potosí, llevará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado a revisar las causas de la disminución con la Secretaría del Trabajo y otros actores del sector laboral.

La presidenta de la comisión, Sara Rocha Medina, informó que buscarán reunirse la próxima semana para conocer qué ocurrió y por qué se perdieron tantas plazas en un periodo corto. La diputada consideró necesario analizar los datos antes de plantear medidas para recuperar los empleos.

Rocha Medina planteó que el Congreso debe trabajar en políticas públicas que contribuyan a generar empleo formal, pero señaló que primero debe determinarse qué factores provocaron la caída registrada entre mayo y junio: "Ustedes saben que han llegado otras empresas, pero yo creo que no obedecen nada más a eso. Yo no quiero hacer ningún comentario respecto a esto, yo quisiera primero trabajar desde la Comisión de Trabajo", señalo.

La mayor parte de los empleos perdidos corresponde a actividades agrícolas y al sector cañero de la Zona Huasteca, principalmente en Tamasopo y Ciudad Valles, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara. La dependencia estatal prevé un incremento del empleo formal en agosto y una recuperación gradual durante el resto del año.

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