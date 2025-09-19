logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ruiz Contreras; sin cargo y sancionado

El TEPJF desechó el recurso de apelación interpuesto por el exfiscal

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Ruiz Contreras; sin cargo y sancionado

Si bien falta la decisión de la última instancia de la cadena impugnativa, José Luis Ruiz Contreras, excandidato a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), deberá pagar una multa por 26 mil 474.76 pesos, impuesta por el Consejo General del INE.

Así lo resolvió la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al valorar el recurso de apelación dentro del expediente SM-RAP-72/2025, interpuesto por el también exfiscal general en contra del resolutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El cuerpo colegiado no entró al fondo de la discusión desechando la impugnación, porque carecía de firma autógrafa o electrónica, al haberse presentado por correo electrónico y no a través del juicio en línea.

El dictamen consolidado y la resolución INE/CG977/2025 sancionó a Ruiz Contreras por irregularidades encontradas en la revisión de su informe único de gastos de campaña, como candidato a magistrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque inicialmente la cantidad de la sanción económica se definió en 30 mil 434.66 pesos, al final se redujo a 26 mil 474.76 pesos después de analizar los ingresos y la capacidad económica del otrora candidato.

La multa más elevada fue por 23 mil 200 pesos, dado que omitió reportar los egresos generados por concepto de producción de vídeo por 23 mil 200 pesos, concepto de gasto que está prohibido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio
Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

SLP

Martín Rodríguez

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp
Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

SLP

Leonel Mora

Detectan basureros clandestinos
Detectan basureros clandestinos

Detectan basureros clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Más de mil toneladas de residuos retirados en la colonia Terremoto tras años de acumulación

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI
TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

Por lo pronto le siguen dando largas al caso Enrique Galindo