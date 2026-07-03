Ruta Mundialista impulsa afluencia en restaurantes

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La Dirección de Turismo de Villa de Pozos destacó la importancia de iniciativas como "La Ruta Mundialista del Sabor" para aprovechar el potencial de la gastronomía como un motor que atrae visitantes y fortalece a los negocios locales.

Informó que los restauranteros y baristas de este municipio ya preparan promociones especiales para el próximo domingo 5 de julio, cuando la Selección Mexicana juegue su partido de octavos de final contra Inglaterra.

La citada Ruta Mundialista del Sabor agrupó a cinco restaurantes de esta demarcación que a lo largo del torneo internacional han ofrecido alimentos y

bebidas inspiradas en algunos de los países más destacados de la justa, como Argentina, Alemania, Estados Unidos, Francia y, por supuesto, México.

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Con ésta y otras iniciativas, Turismo apuesta por lograr que la variada oferta gastronómica de Villa de Pozos sea un atractivo sólido que incremente el flujo de visitantes locales como de municipios vecinos, de otros estados o regiones del país e incluso, del extranjero.