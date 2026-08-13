Saldo blanco en bares y antros de la Fenapo

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En los primeros días de desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se reporta saldo blanco en las revisiones a bares, antros y restaurantes, informó María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección General de Gobernación.

Refirió que, si bien los inspectores ubicaron botellas con probables irregularidades en la trazabilidad de los productos, derivado de presentar y cotejar facturas se corroboró la compra, el origen y correcto manejo.

Destacó Chávez Meza que, hasta el momento, la institución no logró detectar el suministro de bebidas alcohólicas adulteradas, indicativo de que el sector privado cumple con la disposiciones en materia de alcoholes.

Aseveró que el personal de inspección mantiene operativos permanentes desde que inician labores hasta que concluyen alrededor de las 4:00 horas, a fin de prevenir cualquier irregularidad.

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Puntualizó que, para evitar el consumo de alcohol entre la población menor de edad, se estableció un protocolo de actuación consistente en colocar pulseras para que los establecimientos no les vendan bebidas embriagantes.