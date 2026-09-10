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Salud mental de los estudiantes, un reto para la UASLP

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Salud mental de los estudiantes, un reto para la UASLP
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      La atención a la salud mental de estudiantes se mantiene como un reto para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde después de la pandemia aumentaron las solicitudes relacionadas principalmente con ansiedad y depresión. 

      Alfredo Meza Covarrubias, coordinador de la Licenciatura en Psicología, reconoció que, aunque actualmente la demanda se ha estabilizado, persisten casos que requieren atención especializada, incluidos algunos relacionados con ideación suicida y autolesiones.

      De acuerdo con el académico, la Coordinación de Tutorías General de la UASLP recibe entre 400 y 500 solicitudes de atención al año, aunque los estudiantes también pueden acudir al Centro de Salud Universitario o a los departamentos de atención de algunas facultades. En la Facultad de Psicología, señaló, se estima que entre 40 y 50 estudiantes son derivados a atención emocional cada semestre por distintas situaciones.

      Las canalizaciones incluyen crisis de ansiedad, problemas emocionales y personales, además de casos con ideación suicida o características relacionadas con autolesiones. Meza Covarrubias explicó que cuando se presentan situaciones suicidas la atención debe realizarse de manera conjunta entre las áreas de psicología y psiquiatría. Dependiendo de cada caso, los estudiantes pueden ser atendidos dentro de la universidad, en centros de práctica profesional de Psicología, en el Centro de Salud Universitario, en la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann o mediante el IMSS.

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