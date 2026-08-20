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Marchan a la FGE familias de víctimas

Familiares y amigos se movilizan para exigir justicia y esclarecer hechos violentos en la capital potosina.

Por Rubén Pacheco

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Marchan a la FGE familias de víctimas
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      Para demandar justicia, detener a los culpables y lograr el esclarecimiento de los hechos, familiares y amigos de dos víctimas de hechos armados en la capital potosina, se unieron este miércoles en una manifestación por calles del Centro Histórico.

      Manifestación por justicia tras asesinato de Salvita Martínez

      La movilización convocada en redes sociales por Gabriel Salvador "Salvita" Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Facultad de Derecho de la UASLP, asesinado el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas, fue la pauta para que parientes de un niño baleado en abril pasado en la colonia Satélite, se sumaran a la protesta para exigir celeridad en las investigaciones ministeriales.

      Testimonio familiar sobre ataque a niño en colonia Satélite

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      En entrevista, Alfredo Lemus, tío de Zaid, niño de 12 años agredido el pasado 29 de abril, a manos de tres agresores en motocicleta y quienes dispararon en varias ocasiones al taller mecánico donde se encontraba con su familia, señaló que tras el ataque el infante resultó con lesiones de gravedad y daño irreversible que lo mantiene actualmente hospitalizado.

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